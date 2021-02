Après avoir pas­sé un an sans jouer en com­pé­ti­tion offi­cielle, Nick Kyrgios a livré une pres­ta­tion de haute‐volée face à Dominic Thiem au troi­sième tour de l’Open d’Australie. L’Australien n’est pas pas­sé bien loin d’une vic­toire en trois sets secs alors que son adver­saire avait le moral dans les chaus­settes au début de la troi­sième manche. Un manque de rythme qui lui a fina­le­ment été pré­ju­di­ciable puis­qu’il n’est pas par­ve­nu à conclure.

« Si je breake au début du 3e set, je pense que le match est plié en 1h45. Il était dans le dur, je pou­vais le sen­tir et je joue un super pre­mier jeu. J’ai juste man­qué deux coups d’un rien… Peut‐être que si j’a­vais plus joué l’an­née der­nière, peut‐être que si je m’é­tais encore plus entrai­né, j’au­rais réus­si ces frappes‐là. Je ne sais pas trop. »