Réconcilié depuis Wimbledon avec Novak Djokovic, Nick Kyrgios a fait une décla­ra­tion aussi élogieuse que respec­tueuse à l’égard du Serbe après leur match d’ex­hi­bi­tion sur la Rod Laver Arena.

« Je pense que c’est telle­ment impor­tant de l’avoir près de nous. De toute évidence, l’un des plus grands joueurs nous a déjà quittés l’année dernière, Roger, et je ne pense pas que nous sachions à quel point ces gars‐là sont spéciaux pour notre sport. Donc, chaque fois que Novak sera présent à l’un de ces événe­ments, je voudrai le battre, même si je ne peux pas le faire en Grand Chelem ! Mais il est donc très impor­tant de l’avoir dans les parages parce qu’il est l’un des joueurs les plus impor­tants pour notre sport », a déclaré l’Australien dans des propos rapportés par Eurosport.