Malgré la défaite, c’est peu dire qu’Ugo Humbert a fait forte impres­sion hier à Melbourne. Eliminé au bout de la nuit par un Nick Kyrgios sur­vol­té et por­té par un public acquis à sa cause (7–5, 4–6, 6–3, 6–7 (2), 4–6), Le jeune Français (22 ans) a mar­qué jus­qu’à son adver­saire du jour, qui s’est mon­tré par­ti­cu­liè­re­ment élo­gieux à son égard en confé­rence de presse. Et pour­tant, Nadal et Djokovic peuvent en témoi­gner, Kyrgios n’est pas faci­le­ment impressionnable…

« Humbert est un sacré joueur. On n’a pas suf­fi­sam­ment mis en avant ce qu’il a fait l’an­née der­nière. Et il va encore pro­gres­ser. Je n’ai pas pour habi­tude de trou­ver mes adver­saires forts, mais lui, il est vrai­ment bon. Il est gau­cher, a un bon ser­vice, un bon coup droit, un revers incroyable, une bonne volée, peut tou­cher toutes les zones… C’est aus­si un bat­tant, et il est encore jeune. C’est vrai­ment un gars à suivre, il sera très fort. Il doit juste gar­der la tête haute et il réus­si­ra de grandes choses. »

En voi­là déjà une d’ac­com­plie : s’at­ti­rer l’ad­mi­ra­tion du bad boy australien.