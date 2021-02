Nick Kyrgios a beau s’être incli­né face à Dominic Thiem (6–4, 6–4, 3–6, 4–6, 4–6), il a bel et bien prou­vé au monde du ten­nis qu’il était de retour au plus haut niveau, après plus d’un an d’ab­sence. S’il peut nour­rir des regrets après avoir mené deux manches à rien face au numé­ro 3 mon­dial, l’en­fant ter­rible du ten­nis aus­tra­lien s’est dit « très fier » de lui pour avoir su reve­nir à ce niveau et a tenu à féli­ci­ter son adver­saire du jour, en confé­rence de presse d’après‐match.

« Je suis très fier de moi. Vous savez, j’ai pas­sé 13 mois loin du ten­nis, et pour pro­duire ce niveau de jeu et riva­li­ser avec l’un des meilleurs joueurs du monde, je suis assez fier. J’ai tout don­né sur le court. Je me sen­tais phy­si­que­ment plu­tôt bien. C’est un sacré joueur. Il est tel­le­ment dis­ci­pli­né. Il est tel­le­ment réflé­chi. Son niveau ne baisse pas. Cela s’est joué à quelques points. Je ne suis pas du tout déçu. Je suis très fier de tout ce que j’ai fait ces deux der­niers mois pour me pré­pa­rer. Et, vous savez, bonne chance à lui. J’espère qu’il réus­si­ra bien, car c’est un sacré joueur. »