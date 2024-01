Lors de sa jeune carrière, Nick a eu la chance d’être invité par le Maestro pour un stage d’en­trai­ne­ment. Ce séjour a eu lieu en Suisse et Nick était vrai­ment très enthou­siaste à l’idée d’être accueilli par celui qui était à l’époque le plus grand joueur de tous les temps.

Dernièrement au micro d’Eurosport, il a évoqué ce voyage et il n’a pas eu que des mots doux pour Roger.

« En fait, je pensais que j’al­lais être lôgé dans un hôtel de luxe, mais je me suis retrouvé dans une chambre clas­sique dans un 3 étoiles, le wi‐fi était bancal, je n’ar­ri­vais même pas à me reposer et Roger s’est occupé de moi que trois heures par jour » a expliqué Nick un peu amer même s’il a préféré aussi pointer du doigt un autre élément plus positif.

« Si ma chambre était pas au top, les bolo­gnaises du club house du club étaient elle juste incroyables »