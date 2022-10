Rare soutien de Novak Djokovic alors que ce dernier était retenu en déten­tion à Melbourne juste avant l’Open d’Australie en janvier dernier, Nick Kyrgios a lancé un appel aux auto­rités austra­liennes afin que le Serbe puisse parti­ciper à l’édi­tion 2023.

Pour rappel, suite à son expul­sion d’Australie, Djokovic reste toujours sous le coup d’une inter­dic­tion de terri­toire d’une durée de trois ans, inter­dic­tion qui pour­rait être levée par le gouvernent actuel­le­ment en place.

« J’espère qu’il sera là, pour le sport. Nous venons de voir l’une de nos légendes quitter le sport, Roger Federer, et personne ne sera jamais en mesure de le remplacer. Tant que Novak Djokovic et Rafael Nadal sont encore là, nous avons besoin de ce type de joueurs. Sinon, les Australiens adorent l’Open d’Australie, Ash Barty a ramené du public, moi et Thanasi Kokkinakis l’avons gagné. Nous voulons y voir les meilleurs joueurs du monde. Moi qui suis un compé­ti­teur, je veux y voir Novak. Bien sûr, vous voulez que ces gars‐là soient là. Novak est l’une des raisons pour lesquelles je joue encore. Vous voulez jouer contre les meilleurs joueurs du monde dans les plus grands stades. J’espère qu’il sera là. Il a eu un parcours diffi­cile ces neuf derniers mois avec le fait de ne pas pouvoir jouer ici, espé­rons que l’Australie l’ac­cueille à bras ouverts cette fois‐ci. », a déclaré le fina­liste de Wimbledon au média austra­lien WAtoday.