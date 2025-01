Dans des propos relayés par Tennis365, le célèbre jour­na­liste d’ESPN, Chris Fowler, a donné quelques infor­ma­tions impor­tantes concer­nant la bles­sure de Novak Djokovic, l’ayant poussé à l’abandon contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie vendredi dernier.

« Ce n’est pas une blague, c’est une déchi­rure assez profonde. C’est dans la partie la plus profonde de l’ischio‐jambier et l’ischio‐jambier est un problème parce que c’est un gros muscle. C’est profond, c’est diffi­cile à traiter correc­te­ment. Les ischio‐jambiers n’ont pas une grande circu­la­tion sanguine, il est donc plus diffi­cile de les traiter que d’autres muscles. Il ne faut pas brus­quer un ischio‐jambier, il faut être très sûr de soi avant de retourner sur le terrain. En règle géné­rale, les bles­sures de ce type dans le sport néces­sitent un délai de deux mois. »