Nadal sera‐t‐il au rendez‐vous du pre­mier tour de l’Open d’Australie ce mar­di ? C’est LA ques­tion qui agite le monde du ten­nis à l’heure des grands débuts du pre­mier Grand Chelem de la sai­son. S’il n’é­tait lui‐même pas fran­che­ment opti­miste et comp­tait beau­coup sur cette der­nière jour­née de pré­pa­ra­tion pour être prêt, le Dr José Gonzalez se dit confiant sur As. Rappelant que « le dos est le talon d’Achille de nom­breux ath­lètes, sur­tout les joueurs de ten­nis et gol­feurs », il a tou­te­fois pré­ci­sé que les tests effec­tués sur Rafa « n’in­diquent pas de patho­lo­gie limi­tante signi­fi­ca­tive à l’heure actuelle ».

« Nadal est habi­tué à la souf­france de la haute com­pé­ti­tion Sachez qu’il n’y a pas d’hon­neur sans dou­leur. La clé du suc­cès de notre meilleur ath­lète de tous les temps réside dans l’é­qui­libre par­fait atteint dans les trois piliers fon­da­men­taux : phy­sique, men­tal et social. La pres­sion de la concur­rence est par­fois bru­tale, et tout le monde ne peut pas la gérer. Le repos est un autre pilier clé du sport. Et Rafa est un maître dans ce domaine. Par consé­quent, son mal de dos, a prio­ri, n’est pas inquié­tant. »