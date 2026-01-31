AccueilVidéos"La célébration de Rybakina ne donne pas l'impression qu'elle ait gagné un...
« La célé­bra­tion de Rybakina ne donne pas l’im­pres­sion qu’elle ait gagné un titre du Grand Chelem. Mais c’est pour­tant le cas », plai­sante José Moron

Battue par Aryna Sabalenka en finale de l’Open d’Australie, Elena Rybakina a pris sa revanche trois ans plus tard, ce samedi à Melbourne.

La joueuse kazakhe a dominé la numéro 1 mondiale en trois sets, au terme de 2h19 de combat : 6–4, 4–6, 6–4.

En rempor­tant ainsi son deuxième titre du Grand Chelem, après Wimbledon en 2022, Rybakina a toute­fois célébré son sacre avec une grande sobriété. Une atti­tude qui n’est pas nouvelle chez elle, mais qui a tout de même surpris certains observateurs.

« Même si cela ne saute pas aux yeux au vu de son effu­sion, Rybakina a remporté un Grand Chelem. C’est ainsi qu’elle l’a célébré avec son équipe », a réagi avec amuse­ment le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Très réservée, la cinquième joueuse mondiale n’est pas du genre à laisser trans­pa­raître ses émotions.

samedi 31 janvier 2026

