Battue par Aryna Sabalenka en finale de l’Open d’Australie, Elena Rybakina a pris sa revanche trois ans plus tard, ce samedi à Melbourne.
La joueuse kazakhe a dominé la numéro 1 mondiale en trois sets, au terme de 2h19 de combat : 6–4, 4–6, 6–4.
En remportant ainsi son deuxième titre du Grand Chelem, après Wimbledon en 2022, Rybakina a toutefois célébré son sacre avec une grande sobriété. Une attitude qui n’est pas nouvelle chez elle, mais qui a tout de même surpris certains observateurs.
« Même si cela ne saute pas aux yeux au vu de son effusion, Rybakina a remporté un Grand Chelem. C’est ainsi qu’elle l’a célébré avec son équipe », a réagi avec amusement le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Aunque no lo parezca por la efusividad, pero Rybakina ha ganado un Grand Slam.— José Morón (@jmgmoron) January 31, 2026
Así lo celebró con su equipo 😅 pic.twitter.com/pftPsi7WEc
Très réservée, la cinquième joueuse mondiale n’est pas du genre à laisser transparaître ses émotions.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 13:28