Alors qu’il a fini sa saison en trombe, et qu’il était désigné comme l’un des outsi­ders de ce tournoi, le Canadien Félix Auger‐Aliassime a été contraint de jeter l’éponge face au Portugais Nino Borges au début du 4ème set (3−6, 6–4, 6–4). Cet abandon confirme une fois de plus que Félix a un « corps » très fragile. De son côté, Nino ne se réjouis­sait pas outre mesure. Agé de 30 ans, il connait bien le circuit, sa dureté et ses cadences infernales.

Sad scenes as No.7 seed Felix Auger‐Aliassime retires at 3–6 6–4 6–4 against Borges in the opening round 🥺@AustralianOpen #AO2026



« Je compatis avec lui. Je sais ce que c’est que de lutter physi­que­ment. C’est une partie du tennis. C’est un calen­drier vrai­ment long. C’est vrai­ment dur de rester au sommet de son jeu et physi­que­ment, c’est très exigeant. Je peux tota­le­ment comprendre. J’espère qu’il se remet vite et qu’il retrouve son meilleur niveau. »