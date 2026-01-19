Alors qu’il a fini sa saison en trombe, et qu’il était désigné comme l’un des outsiders de ce tournoi, le Canadien Félix Auger‐Aliassime a été contraint de jeter l’éponge face au Portugais Nino Borges au début du 4ème set (3−6, 6–4, 6–4). Cet abandon confirme une fois de plus que Félix a un « corps » très fragile. De son côté, Nino ne se réjouissait pas outre mesure. Agé de 30 ans, il connait bien le circuit, sa dureté et ses cadences infernales.
Sad scenes as No.7 seed Felix Auger‐Aliassime retires at 3–6 6–4 6–4 against Borges in the opening round 🥺@AustralianOpen #AO2026— Tennis TV (@TennisTV) January 19, 2026
« Je compatis avec lui. Je sais ce que c’est que de lutter physiquement. C’est une partie du tennis. C’est un calendrier vraiment long. C’est vraiment dur de rester au sommet de son jeu et physiquement, c’est très exigeant. Je peux totalement comprendre. J’espère qu’il se remet vite et qu’il retrouve son meilleur niveau. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 07:18