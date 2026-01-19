AccueilOpen d'AustralieLa classe de Borges après l'abandon d'Auger-Aliassime : "Je compatis avec lui....
La classe de Borges après l’abandon d’Auger‐Aliassime : « Je compatis avec lui. C’est vrai­ment dur de rester au sommet de son jeu et physiquement »

Alors qu’il a fini sa saison en trombe, et qu’il était désigné comme l’un des outsi­ders de ce tournoi, le Canadien Félix Auger‐Aliassime a été contraint de jeter l’éponge face au Portugais Nino Borges au début du 4ème set (3−6, 6–4, 6–4). Cet abandon confirme une fois de plus que Félix a un « corps » très fragile. De son côté, Nino ne se réjouis­sait pas outre mesure. Agé de 30 ans, il connait bien le circuit, sa dureté et ses cadences infernales.

« Je compatis avec lui. Je sais ce que c’est que de lutter physi­que­ment. C’est une partie du tennis. C’est un calen­drier vrai­ment long. C’est vrai­ment dur de rester au sommet de son jeu et physi­que­ment, c’est très exigeant. Je peux tota­le­ment comprendre. J’espère qu’il se remet vite et qu’il retrouve son meilleur niveau. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 07:18

