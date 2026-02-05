Éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie par Tomas Machac, Stefanos Tsitsipas a eu le temps de suivre le reste du tournoi devant sa télévision.

Et visi­ble­ment, il n’a rien manqué de la perfor­mance de Novak Djokovic, qui s’est offert Jannik Sinner en demi‐finales avant de s’in­cliner en quatre sets en finale face à Carlos Alcaraz.

Beau joueur, le Grec a publié un très beau message sur son compte Twitter pour féli­citer les deux fina­listes et encenser le Serbe. La classe.

Congratulations on your Career Slam, @carlosalcaraz, once again rewri­ting the record books before our eyes. This is your world and we’re just living in it.@DjokerNole, once again rede­fi­ning what a 38‐year‐old athlete can do – I had goose­bumps watching you. May you never retire. pic.twitter.com/rO4Rg3KDXE — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 5, 2026

« Félicitations pour ton Grand Chelem en carrière, Carlos Alcaraz ‚qui a une fois de plus réécrit l’his­toire sous nos yeux. C’est ton monde, et nous ne faisons que vivre dedans. Novak Djokovic, tu redé­finis une fois de plus ce dont un athlète de 38 ans est capable. J’ai eu la chair de poule en te regar­dant jouer. Ne prends jamais ta retraite. »