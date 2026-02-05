Éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie par Tomas Machac, Stefanos Tsitsipas a eu le temps de suivre le reste du tournoi devant sa télévision.
Et visiblement, il n’a rien manqué de la performance de Novak Djokovic, qui s’est offert Jannik Sinner en demi‐finales avant de s’incliner en quatre sets en finale face à Carlos Alcaraz.
Beau joueur, le Grec a publié un très beau message sur son compte Twitter pour féliciter les deux finalistes et encenser le Serbe. La classe.
Congratulations on your Career Slam, @carlosalcaraz, once again rewriting the record books before our eyes. This is your world and we’re just living in it.@DjokerNole, once again redefining what a 38‐year‐old athlete can do – I had goosebumps watching you. May you never retire. pic.twitter.com/rO4Rg3KDXE— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 5, 2026
« Félicitations pour ton Grand Chelem en carrière, Carlos Alcaraz ‚qui a une fois de plus réécrit l’histoire sous nos yeux. C’est ton monde, et nous ne faisons que vivre dedans. Novak Djokovic, tu redéfinis une fois de plus ce dont un athlète de 38 ans est capable. J’ai eu la chair de poule en te regardant jouer. Ne prends jamais ta retraite. »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 13:13