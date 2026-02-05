AccueilATPLa classe de Tsitsipas envers Djokovic, battu par Alcaraz en finale :...
La classe de Tsitsipas envers Djokovic, battu par Alcaraz en finale : « J’ai eu la chair de poule en te regar­dant jouer. Ne prends jamais ta retraite »

Par Thomas S

Éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie par Tomas Machac, Stefanos Tsitsipas a eu le temps de suivre le reste du tournoi devant sa télévision.

Et visi­ble­ment, il n’a rien manqué de la perfor­mance de Novak Djokovic, qui s’est offert Jannik Sinner en demi‐finales avant de s’in­cliner en quatre sets en finale face à Carlos Alcaraz.

Beau joueur, le Grec a publié un très beau message sur son compte Twitter pour féli­citer les deux fina­listes et encenser le Serbe. La classe. 

« Félicitations pour ton Grand Chelem en carrière, Carlos Alcaraz ‚qui a une fois de plus réécrit l’his­toire sous nos yeux. C’est ton monde, et nous ne faisons que vivre dedans. Novak Djokovic, tu redé­finis une fois de plus ce dont un athlète de 38 ans est capable. J’ai eu la chair de poule en te regar­dant jouer. Ne prends jamais ta retraite. »

Publié le jeudi 5 février 2026 à 13:13

