Ce dimanche à l’Open d’Australie (9h30, heure française), Carlos Alcaraz va retrouver Novak Djokovic pour une finale déjà historique.
L’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à gagner au moins une fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem, tandis que le Serbe a la possibilité de devenir le seul recordman en Grand Chelem (devant Margaret Court) avec un 25e titre majeur.
Mené 4–5 dans ses face‐à‐face avec Djokovic, Alcaraz a l’occasion d’égaliser et on sait déjà qu’il ne lâchera rien, même si la situation semble critique. Il l’a encore prouvé en demies contre Alexander Zverev lorsqu’il était mené 3–5 dans la cinquième manche.
« Je déteste baisser les bras. C’est juste que je ne veux pas ressentir ça. Quand j’étais plus jeune, il y a eu beaucoup de matchs où je ne voulais plus me battre et où j’ai simplement laisser tomber. Puis j’ai mûri, et je déteste ce sentiment après tout. Quand je pense que je peux y arriver, que je peux en faire un peu plus ou que je peux souffrir un peu plus, ce sentiment me tue. Chaque pas de plus, chaque seconde de souffrance supplémentaire, chaque seconde de combat supplémentaire en vaut toujours la peine. C’est pourquoi je me bats jusqu’à la dernière balle et je crois toujours que je peux revenir dans n’importe quelle situation », a expliqué le numéro 1 mondial en conférence de presse.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 08:05