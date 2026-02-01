AccueilOpen d'AustralieLa confidence d'Alcaraz avant sa finale contre Djokovic : "Quand j'étais plus...
La confi­dence d’Alcaraz avant sa finale contre Djokovic : « Quand j’étais plus jeune, il y a eu beau­coup de matchs où je ne voulais plus me battre et où j’ai simple­ment laisser tomber »

Par Baptiste Mulatier

Ce dimanche à l’Open d’Australie (9h30, heure fran­çaise), Carlos Alcaraz va retrouver Novak Djokovic pour une finale déjà historique. 

L’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à gagner au moins une fois chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem, tandis que le Serbe a la possi­bi­lité de devenir le seul recordman en Grand Chelem (devant Margaret Court) avec un 25e titre majeur.

Mené 4–5 dans ses face‐à‐face avec Djokovic, Alcaraz a l’oc­ca­sion d’éga­liser et on sait déjà qu’il ne lâchera rien, même si la situa­tion semble critique. Il l’a encore prouvé en demies contre Alexander Zverev lors­qu’il était mené 3–5 dans la cinquième manche. 

« Je déteste baisser les bras. C’est juste que je ne veux pas ressentir ça. Quand j’étais plus jeune, il y a eu beau­coup de matchs où je ne voulais plus me battre et où j’ai simple­ment laisser tomber. Puis j’ai mûri, et je déteste ce senti­ment après tout. Quand je pense que je peux y arriver, que je peux en faire un peu plus ou que je peux souf­frir un peu plus, ce senti­ment me tue. Chaque pas de plus, chaque seconde de souf­france supplé­men­taire, chaque seconde de combat supplé­men­taire en vaut toujours la peine. C’est pour­quoi je me bats jusqu’à la dernière balle et je crois toujours que je peux revenir dans n’im­porte quelle situa­tion », a expliqué le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.

