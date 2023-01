Novak Djokovic traîne depuis le tournoi d’Adélaïde qu’il a remporté début janvier une gêne à l’ischio‐jambier gauche. Après sa victoire contre Grigor Dimitrov au 3e tour, le Serbe a expliqué qu’il avait été tout proche de déclarer forfait avant le début de l’Open d’Australie.

“Je suis juste très recon­nais­sant de pouvoir jouer. Vu comment ça se présen­tait juste avant le début du tournoi, je pensais que ce ne serait pas possible. Je suis toujours là et je m’accroche encore. Je ne voulais pas me retirer du tournoi car je voulais voir comment je me senti­rais sur le court. Le premier match était bon, j’ai eu beau­coup de mal sur le second. Ce samedi aussi, mais j’ai réussi à survivre et à m’en sortir. Je prends les matchs les uns après les autres, je ne sais pas ce qui m’at­tend », a confié le Serbe, qui a expliqué comment il parve­nait à jouer blessé.

Il affron­tera l’Australien Alex de Minaur lundi en quarts de finale avec toujours cette inquié­tude autour de sa cuisse gauche strappée.