S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pourtant failli prendre la porte ce samedi sur la Rod Laver Arena.
Perclus de crampes dans la troisième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le protocole chaleur a été déclenché, et la partie interrompue le temps que le toit soit déployé.
En conférence de presse, Jannik Sinner a évoqué ses difficultés physiques récurrentes lorsque la chaleur et l’humidité sont au rendez‐vous.
« Pendant l’intersaison nous allons à Dubaï notamment pour les conditions météorologiques. Cette année, il ne faisait pas aussi chaud que l’année dernière. J’ai parfois l’impression qu’il n’y a pas vraiment d’explication. Par exemple, cette nuit, je n’ai pas dormi comme je le voulais. La qualité de mon sommeil n’était pas parfaite. C’était peut‐être ça, peut‐être pas. Quoi qu’il en soit, j’essaie d’être dans la meilleure forme possible chaque jour. En ce qui concerne la récupération, tout va dans la bonne direction. Ça peut arriver. Je connais un peu mieux mon corps maintenant. J’espère que cela s’estompera progressivement. Aujourd’hui (samedi), la règle m’a aidé. J’ai également eu les 10 minutes après le troisième set. Jai donc essayé de trouver un bon équilibre et d’adopter la bonne façon de jouer contre lui, ce qui m’a certainement aidé. »
Jannik Sinner a désormais deux jours pour récupérer avant de retrouver son compatriote Luciano Darderi en huitièmes de finale lundi.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 16:45