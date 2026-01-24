S’il s’est imposé en quatre sets face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a pour­tant failli prendre la porte ce samedi sur la Rod Laver Arena.

Perclus de crampes dans la troi­sième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le proto­cole chaleur a été déclenché, et la partie inter­rompue le temps que le toit soit déployé.

En confé­rence de presse, Jannik Sinner a évoqué ses diffi­cultés physiques récur­rentes lorsque la chaleur et l’hu­mi­dité sont au rendez‐vous.

« Pendant l’in­ter­saison nous allons à Dubaï notam­ment pour les condi­tions météo­ro­lo­giques. Cette année, il ne faisait pas aussi chaud que l’année dernière. J’ai parfois l’im­pres­sion qu’il n’y a pas vrai­ment d’ex­pli­ca­tion. Par exemple, cette nuit, je n’ai pas dormi comme je le voulais. La qualité de mon sommeil n’était pas parfaite. C’était peut‐être ça, peut‐être pas. Quoi qu’il en soit, j’es­saie d’être dans la meilleure forme possible chaque jour. En ce qui concerne la récu­pé­ra­tion, tout va dans la bonne direc­tion. Ça peut arriver. Je connais un peu mieux mon corps main­te­nant. J’espère que cela s’es­tom­pera progres­si­ve­ment. Aujourd’hui (samedi), la règle m’a aidé. J’ai égale­ment eu les 10 minutes après le troi­sième set. Jai donc essayé de trouver un bon équi­libre et d’adopter la bonne façon de jouer contre lui, ce qui m’a certai­ne­ment aidé. »

Jannik Sinner a désor­mais deux jours pour récu­pérer avant de retrouver son compa­triote Luciano Darderi en huitièmes de finale lundi.