Interrogé au sujet du conser­va­tisme au sein du tennis tennis, Novak Djokovic, en confé­rence de presse, a émis une idée un peu dérou­tante et, visi­ble­ment, ce n’était pas une plaisanterie.

« Je pense que nous devrions essayer de nous rappro­cher davan­tage des jeunes et de les faire parti­ciper. Je veux voir un peu plus de diver­tis­se­ment. Par exemple, pour­quoi ne pas envi­sager de faire quelque chose entre les sets comme le Super Bowl ou la NBA ? Lorsqu’il y a un temps mort, ils font venir des danseurs et ceci et cela. Je n’au­rais aucun problème avec ça. De bons danseurs, vous savez, là pour quelques minutes de pause de plus pour que je puisse me détendre et penser à autre chose (sourire). Je pense que cela appor­te­rait plus de diver­tis­se­ment et de diver­tis­se­ment au tennis, qui est assez tradi­tionnel et peut‐être conser­va­teur sur certains points. »