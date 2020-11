Nous vous avions annoncé que l’Open d’Australie serait déplacé d’une semaine. Notre source ne semble pas pour l’instant s’être trompée car on se dirige vers un délai court pour son report comme l’a annoncé dernièrement au quotidien The Age le ministre des sports de l’Etat, Vincent Pakula : « Je suis toujours convaincu que nous aurons un Open d’Australie, et nous en aurons un au début de l’année. Il y a un certain nombre de dates potentielles sur la table. J’ai vu des rapports qui suggèrent qu’il sera probablement retardé d’une semaine ou deux. Je pense que c’est toujours le plus probable «

Après un vent de panique suite à un petit délire médiatique, il semble bien que tout le monde travaille dans le bon sens pour que l’Open d’Australie lance l’année tennistique, c’est une bonne nouvelle pour les joueurs mais aussi pour les fans.