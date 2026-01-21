En confé­rence de presse, Stefanos a bien précisé ses ambi­tions et surtout sa nouvelle version de lui même qu’il essaye de mettre en place depuis un certain temps.

Même s’il est encore trop tôt pour savoir s’il va réaliser un Open d’Australie de bonne facture, il semble que Stefanos avance bien depuis un certain temps.

« J’espère créer d’autres grands moments tout au long de ma carrière. Je pense que j’ai encore la marge pour faire beau­coup plus de choses avec mon tennis. Il y a eu des années où je n’étais pas là où je m’at­ten­dais à être, mais il n’est jamais trop tard. Chaque année vous offre une nouvelle oppor­tu­nité. J’espère pouvoir jouer jusqu’à 40 ans et avoir de nombreuses occa­sions et de nombreux tour­nois pour montrer ce que je veux montrer. J’ai réalisé que j’étais trop en colère ; je n’ai pas l’ha­bi­tude d’être ainsi lors d’un match. Mais j’ai senti que la seule façon de relâ­cher cette tension était de le faire de cette manière. Je voulais quelque chose comme une ‘disci­pline plus souple’, appe­lons ça ainsi : pas une disci­pline rigide, fermée, unique. Je voulais me donner un peu plus de marge dans ma disci­pline, et la seule façon de le faire était avec cette atti­tude. Cela m’a aidé, c’est certain. Je suis conscient que, d’un point de vue psycho­lo­gique, ce n’est peut‐être pas la manière la plus ‘correcte’ de me montrer ainsi, mais j’ai voulu le faire car je croyais que cela m’aiderait ».