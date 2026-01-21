En conférence de presse, Stefanos a bien précisé ses ambitions et surtout sa nouvelle version de lui même qu’il essaye de mettre en place depuis un certain temps.
Même s’il est encore trop tôt pour savoir s’il va réaliser un Open d’Australie de bonne facture, il semble que Stefanos avance bien depuis un certain temps.
« J’espère créer d’autres grands moments tout au long de ma carrière. Je pense que j’ai encore la marge pour faire beaucoup plus de choses avec mon tennis. Il y a eu des années où je n’étais pas là où je m’attendais à être, mais il n’est jamais trop tard. Chaque année vous offre une nouvelle opportunité. J’espère pouvoir jouer jusqu’à 40 ans et avoir de nombreuses occasions et de nombreux tournois pour montrer ce que je veux montrer. J’ai réalisé que j’étais trop en colère ; je n’ai pas l’habitude d’être ainsi lors d’un match. Mais j’ai senti que la seule façon de relâcher cette tension était de le faire de cette manière. Je voulais quelque chose comme une ‘discipline plus souple’, appelons ça ainsi : pas une discipline rigide, fermée, unique. Je voulais me donner un peu plus de marge dans ma discipline, et la seule façon de le faire était avec cette attitude. Cela m’a aidé, c’est certain. Je suis conscient que, d’un point de vue psychologique, ce n’est peut‐être pas la manière la plus ‘correcte’ de me montrer ainsi, mais j’ai voulu le faire car je croyais que cela m’aiderait ».
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 09:56