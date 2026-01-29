De passage au micro de nos confrères d’Eurosport après sa victoire miraculeuse en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Lorenzo Musetti, blessé et contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à rien, Novak Djokovic a fait une petite confession.
S’il a logiquement expliqué que le forfait de Jakub Mensik au tour précédent lui avait permis de ne pas trop se fatiguer, il a également reconnu que cela lui avait un peu coupé les jambes.
Et avant de retrouver de Jannik Sinner ce vendredi matin (pas avant 9h30, heure française), ce n’est pas forcément une bonne nouvelle, d’autant que le Serbe a perdu ses cinq dernières confrontations face à l’Italien. Un petit aveu de faiblesse même si, comme il le dit, l’entraînement peut lui permettre de combler cette perte de rythme.
Barbara Schett : « Parfois, vous savez, il faut avoir la chance de son côté. Vous avez participé à tellement de Grands Chelems, tellement de demi‐finales, c’est probablement celle que vous atteignez en ayant joué le moins longtemps, ce qui à 38 ans, n’est peut‐être pas une mauvaise chose.
Novak Djokovic : Cela dépend du point de vue. De la perspective de la récupération d’énergie, vous avez raison, mais en même temps, j’ai un peu perdu le rythme, ça s’est ressenti sur le court. Je vais retourner à l’entraînement pour me préparer au mieux pour ma demie. »
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 15:15