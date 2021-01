Alors que la bulle « VIP » d’Adélaïde devait seulement concerner les trois meilleurs joueurs hommes et femmes d’après le classement mondial, Serena et Venus Williams ont finalement été conviées. Une décision qui peut surprendre même si le palmarès et l’aura de Serena plaide en sa faveur. Du coup, la championne américaine a débarqué dans la ville australienne avec sa sœur, son mari, Alexis et sa fille, Olympia.

Serena, Olympia, Alexis and Venus just arrived in Adelaide. 📸 : Getty pic.twitter.com/6La4jBcq8i — Luis. (@serenapower_) January 14, 2021