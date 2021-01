Qui ne tente rien n’a rien. Après avoir vive­ment inter­pe­lé une pre­mière fois le gou­ver­ne­ment aus­tra­lien et Tennis Australia via une lettre afin d’a­mé­lio­rer les condi­tions de confi­ne­ment des espa­gnols Mario Vilella et Carlos Alcaraz, la fédé­ra­tion espa­gnole de ten­nis (RFET) s’est expli­quée via un com­mu­ni­qué paru aujourd’hui.

La RFET tient à « s’ex­cu­ser auprès de Tennis Australia » si leur décla­ra­tion a pu être inter­pré­tée comme « une cri­tique de leurs méthodes de tra­vail » alors que « rien n’est plus éloi­gné de la véri­té ». Mais si la fédé­ra­tion espa­gnole remer­cie ensuite Tennis Australia pour « ses efforts d’or­ga­ni­ser le pre­mier Grand Chelem de la sai­son en ces temps dif­fi­ciles » et réaf­firme son « sou­tien envers les ath­lètes espa­gnols qui subissent un confi­ne­ment strict de 14 jours », elle « insiste sur la pos­si­bi­li­té d’ex­plo­rer des options d’en­traî­ne­ment sûres pour ses joueurs ». En toute « bonne foi » et sans remettre en cause « les actions du gou­ver­ne­ment aus­tra­lien et de Tennis Australia ».

Avec la forme, cela passe mieux ?