Native de Moscou et natu­ra­lisée Française en 2023, Ksenia Efremova a remporté à 16 ans l’Open d’Australie juniors, grâce à une victoire en finale contre la Russe Ekaterina Tupitsyna (6−3, 7–5).

Au micro de L’Equipe après son sacre, elle n’a pas caché son gros carac­tère et notam­ment raconté ce qu’elle avait dit à son adver­saire en larmes à la fin du match.

« Elle joue super bien et je la connais depuis long­temps. Elle était en train de pleurer. Je lui ai dit : ‘Attends, il va y avoir beau­coup de photos. Donc là, il faut que tu restes posi­tive. Les photos ne vont pas être belles si tu pleures comme ça.’ Elle m’a regardée : ‘Oui, tu as raison.’ Je lui ai dit : ‘Concentre‐toi.’

🇫🇷 Cocorico !



27 ans qu’on n’avait pas eu une gagnante à l’open d’Australie Juniors.

Et du haut de ses 16 ans, bien que menée 3⁄ 0 au 2e set, Ksenia Efremova comble cette attente en s’imposant en finale en 2 sets.

Son 1er titre du Grand Chelem.

Et la place de n°1 mondiale.

👌💪👏 pic.twitter.com/zgYTC5b87P — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 1, 2026

A noter qu’elle est la première joueuse fran­çaise à remporter un Grand Chelem chez les juniors depuis Elsa Jacquemot à Roland‐Garros en 2020.