Open d'Australie

La Française Efremova, sacrée chez les juniors : « À la fin du match, j’ai dit à mon adver­saire : ‘les photos ne vont pas être belles si tu pleures comme ça. Concentre‐toi’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

Native de Moscou et natu­ra­lisée Française en 2023, Ksenia Efremova a remporté à 16 ans l’Open d’Australie juniors, grâce à une victoire en finale contre la Russe Ekaterina Tupitsyna (6−3, 7–5).

Au micro de L’Equipe après son sacre, elle n’a pas caché son gros carac­tère et notam­ment raconté ce qu’elle avait dit à son adver­saire en larmes à la fin du match. 

« Elle joue super bien et je la connais depuis long­temps. Elle était en train de pleurer. Je lui ai dit : ‘Attends, il va y avoir beau­coup de photos. Donc là, il faut que tu restes posi­tive. Les photos ne vont pas être belles si tu pleures comme ça.’ Elle m’a regardée : ‘Oui, tu as raison.’ Je lui ai dit : ‘Concentre‐toi.’

A noter qu’elle est la première joueuse fran­çaise à remporter un Grand Chelem chez les juniors depuis Elsa Jacquemot à Roland‐Garros en 2020. 

Publié le dimanche 1 février 2026 à 10:01

