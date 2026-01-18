Battue par la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka au premier tour de l’Open d’Australie, sous les yeux d’un certain Roger Federer présent dans les tribunes de la Rod Laver Arena, la jeune fran­çaise Sarah Rakotomanga (20 ans, 118e mondiale) a raconté à L’Equipe cette expé­rience très spéciale.

Le pire tirage possible mais Sarah Rakotomanga aura montré à la planète son talent et sa belle patte gauche.



Défaite logique 6–4, 6–1 mais la Française a fait bonne figure contre la boss du circuit.pic.twitter.com/j46KSr03Zr — Tennis Legend (@TennisLegende) January 18, 2026

« Je ne l’ai pas vu ! J’ai levé les yeux quelques fois pour voir le public et c’était incroyable. Il y a trop de monde, c’est compliqué de voir qui est qui ! J’ai essayé de rester fidèle à moi‐même, assez calme, mais c’est assez compliqué. Franchement je suis rentrée sur le terrain, il y avait du monde de partout, je n’ai pas trop compris les consignes, il faut rentrer sur le terrain derrière Sabalenka, c’était un peu compliqué. Mais fran­che­ment c’était beau­coup d’ex­ci­ta­tion, j’étais contente de rentrer sur le terrain, je n’avais pas de pres­sion, je joue la numéro une mondiale, fran­che­ment j’ai juste essayé de kiffer et m’ar­ra­cher. En plus je ne savais pas où étaient les serviettes sur le court, enfin je savais que d’un côté il y avait les serviettes, et de l’autre côté je ne savais pas. C’est l’ex­pé­rience, main­te­nant je sais ! »