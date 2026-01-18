Battue par la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka au premier tour de l’Open d’Australie, sous les yeux d’un certain Roger Federer présent dans les tribunes de la Rod Laver Arena, la jeune française Sarah Rakotomanga (20 ans, 118e mondiale) a raconté à L’Equipe cette expérience très spéciale.
Le pire tirage possible mais Sarah Rakotomanga aura montré à la planète son talent et sa belle patte gauche.— Tennis Legend (@TennisLegende) January 18, 2026
Défaite logique 6–4, 6–1 mais la Française a fait bonne figure contre la boss du circuit.pic.twitter.com/j46KSr03Zr
« Je ne l’ai pas vu ! J’ai levé les yeux quelques fois pour voir le public et c’était incroyable. Il y a trop de monde, c’est compliqué de voir qui est qui ! J’ai essayé de rester fidèle à moi‐même, assez calme, mais c’est assez compliqué. Franchement je suis rentrée sur le terrain, il y avait du monde de partout, je n’ai pas trop compris les consignes, il faut rentrer sur le terrain derrière Sabalenka, c’était un peu compliqué. Mais franchement c’était beaucoup d’excitation, j’étais contente de rentrer sur le terrain, je n’avais pas de pression, je joue la numéro une mondiale, franchement j’ai juste essayé de kiffer et m’arracher. En plus je ne savais pas où étaient les serviettes sur le court, enfin je savais que d’un côté il y avait les serviettes, et de l’autre côté je ne savais pas. C’est l’expérience, maintenant je sais ! »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 17:08