Splendide, Aryna Sabalenka !

Symboliquement, le match commen­çait par une double faute d’Aryna Sabalenka. Et au lieu de s’agacer ou de pani­quer, la Biélorusse souriait. Un détail qui en disait long. Elle allait connaître des diffi­cultés sur sa seconde balle dans le premier set, qu’elle perdait face à une Rybakina plus solide et plus froide. Cette dernière profi­tait un moment de l’ex­pé­rience de son sacre à Wimbledon en juillet dernier. Mais Sabalenka abor­dait cette finale avec les bonnes intentions.

Déterminée, agres­sive, offen­sive, puis­sante voire même déchaînée par moment, Sabalenka ne s’af­fo­lait pas après avoir perdu son premier set de l’année. Elle faisait reculer son adver­saire qui résis­tait tant bien que mal grâce à sa première balle.

A force d’en­voyer des ogives, de lâcher des aces (17 au total) et des coups gagnants (51 pour 28 fautes directes), Sabalenka faisait la diffé­rence et renver­sait ce match logi­que­ment. Très juste, elle prenait confiance et ne relâ­chait pas l’étreinte. Quand elle trem­blait légè­re­ment au moment de conclure, Rybakina commet­tait quelques fautes en coup droit.

Avec la manière, elle s’im­po­sait en trois sets sur sa quatrième balle de match : 4–6, 6–3, 6–4, en 2h28 de jeu. Elle s’écrou­lait, en pleurs. Elle venait de remporter son premier titre du Grand Chelem à 24 ans. Titrée à Adélaïde et à l’Open d’Australie, elle reste invaincue en 2023 et remporte une 11e victoire consé­cu­tive. Elle sera numéro 2 mondiale lundi.