Par Baptiste Mulatier

Australian Open - Melbourne - 24�12025

Battu par Novak Djokovic après plus de 4h de combat vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a encore perdu un match de plus de 3h50 en Grand Chelem. 

Comme le rapporte très juste­ment le compte Jeu, Set et Maths, l’Italien a perdu à 24 ans les neuf matchs les plus longs de sa carrière. 

Tout le contraire de son plus grand rival, Carlos Alcaraz, qui à 22 ans, a lui gagné 15 des 16 matchs de plus de 3h50 qu’il a disputés ! 

Un écart monstre lorsque la bataille devient âpre… Et à voir si elle le sera dimanche lors de la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. 

Publié le samedi 31 janvier 2026 à 14:25

Tous les programmes et résul­tats de l’Open d’Australie en direct !

