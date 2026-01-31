Battu par Novak Djokovic après plus de 4h de combat vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a encore perdu un match de plus de 3h50 en Grand Chelem.
Comme le rapporte très justement le compte Jeu, Set et Maths, l’Italien a perdu à 24 ans les neuf matchs les plus longs de sa carrière.
📊 Les neuf matchs les plus longs de la carrière de Jannik Sinner 🇮🇹 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 30, 2026
❌ 5h29 : perd vs Alcaraz (RG 2025)
❌ 5h26 : perd vs Altmaier (RG 2023)
❌ 5h15 : perd vs Alcaraz (US 2022)
❌ 4h41 : perd vs Zverev (US 2023)
❌ 4h09 : perd vs Alcaraz (RG 2024)
❌ 4h09 : perd vs Djokovic… pic.twitter.com/vxkFQpGHq4
Tout le contraire de son plus grand rival, Carlos Alcaraz, qui à 22 ans, a lui gagné 15 des 16 matchs de plus de 3h50 qu’il a disputés !
📊 Carlos Alcaraz 🇪🇸 a remporté 15 des 16 matchs de 3h50 ou plus qu’il a disputés :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 30, 2026
✅ 5h29 vs Sinner 🇮🇹 (RG 2025)
✅ 5h27 vs Zverev 🇩🇪 (OA 2026 🆕)
✅ 5h15 vs Sinner 🇮🇹 (US 2022)
✅ 4h43 vs Djokovic 🇷🇸 (Wim 2023)
✅ 4h37 vs Fognini 🇮🇹 (Wim 2025)
✅ 4h34 vs Ramos Vinolas 🇪🇸 (RG… pic.twitter.com/30nk2ViANN
Un écart monstre lorsque la bataille devient âpre… Et à voir si elle le sera dimanche lors de la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 14:25