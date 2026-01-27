S’il peut parfois se montrer très brutal avec ses adver­saires le court, comme ce mardi contre Alex De Minaur en quarts de finale de l’Open d’Australie (vain­queur 7–5, 6–2, 6–1), Carlos Alcaraz rede­vient vite le jeune homme atta­chant et sensible une fois le combat terminé.

Alors qu’il était inter­rogé par Jim Courier sur la Rod Laver Arena à propos du nombre assez impor­tant de personnes présentes dans son équipe, dont trois membres de sa famille, le numéro 1 mondial en a profité pour rendre un magni­fique hommage à son papa, 963e mondial en 1990.

« It was his dream when he was playing tennis… and I’m really proud to see him making his dream with me » 🥹



« Avoir mon père et mon frère avec moi, c’est génial. Parfois, on fait des blagues dans les vestiaires. Certains joueurs me disent que je pour­rais faire une équipe de foot avec tous ceux qui m’ac­com­pagnent. C’est marrant mais j’en ai besoin. J’ai besoin de mon équipe et des gens autour de moi. C’est aussi grâce à cela que j’ar­rive à jouer du bon tennis, ils me font me sentir bien, comme si j’étais à la maison. Il y a mon frère, mon père, mon oncle est égale­ment présent. Je suis égale­ment très fier et heureux de voir mon père parce que vivre ce type d’ex­pé­rience était son rêve quand il jouait au tennis. Je suis donc vrai­ment fier de le voir réaliser son rêve avec moi. Je suis très fier. »