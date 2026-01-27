S’il peut parfois se montrer très brutal avec ses adversaires le court, comme ce mardi contre Alex De Minaur en quarts de finale de l’Open d’Australie (vainqueur 7–5, 6–2, 6–1), Carlos Alcaraz redevient vite le jeune homme attachant et sensible une fois le combat terminé.
Alors qu’il était interrogé par Jim Courier sur la Rod Laver Arena à propos du nombre assez important de personnes présentes dans son équipe, dont trois membres de sa famille, le numéro 1 mondial en a profité pour rendre un magnifique hommage à son papa, 963e mondial en 1990.
« It was his dream when he was playing tennis… and I’m really proud to see him making his dream with me » 🥹— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
Carlos Alcaraz pays tribute to his father and other family members in his entourage 💙 pic.twitter.com/DIrImZlrfz
« Avoir mon père et mon frère avec moi, c’est génial. Parfois, on fait des blagues dans les vestiaires. Certains joueurs me disent que je pourrais faire une équipe de foot avec tous ceux qui m’accompagnent. C’est marrant mais j’en ai besoin. J’ai besoin de mon équipe et des gens autour de moi. C’est aussi grâce à cela que j’arrive à jouer du bon tennis, ils me font me sentir bien, comme si j’étais à la maison. Il y a mon frère, mon père, mon oncle est également présent. Je suis également très fier et heureux de voir mon père parce que vivre ce type d’expérience était son rêve quand il jouait au tennis. Je suis donc vraiment fier de le voir réaliser son rêve avec moi. Je suis très fier. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 16:40