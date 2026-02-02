Battu pour la 14e fois de sa carrière en finale d’un tournoi du Grand Chelem, ce dimanche face à Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, Novak Djokovic n’a pas caché sa déception lors de son passage en conférence de presse.
Marqué par le fait d’être passé tout proche d’un 25e sacre en Grand Chelem, le Serbe a expliqué qu’elle était pour lui la meilleure manière de digérer et de passer à autre chose. Extraits.
Q. Je me demande comment vous gérez mentalement un revers comme celui‐ci et comment vous l’utilisez pour vous motiver à aller de l’avant, ou si cela vous a appris quelque chose en matière de leadership ?
NOVAK DJOKOVIC : Oui. Je veux dire… Eh bien, je m’attends à ce que ce sentiment s’estompe ou ne reste pas présent en moi avec une telle intensité pendant trop longtemps. Vous savez, j’ai disputé de nombreux matchs dans ma carrière, des matchs importants, que j’ai également perdus, et beaucoup que j’ai gagnés. Heureusement, j’en ai gagné davantage. Je sais donc comment gérer cela d’un point de vue mental ou émotionnel. Pour moi, la meilleure façon de gérer quoi que ce soit après une compétition est d’être avec ma famille, c’est donc quelque chose que j’attends avec impatience, et la seule chose à laquelle je pense en ce moment, c’est de retourner embrasser mes proches.
Publié le lundi 2 février 2026 à 17:17