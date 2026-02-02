Battu pour la 14e fois de sa carrière en finale d’un tournoi du Grand Chelem, ce dimanche face à Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, Novak Djokovic n’a pas caché sa décep­tion lors de son passage en confé­rence de presse.

Marqué par le fait d’être passé tout proche d’un 25e sacre en Grand Chelem, le Serbe a expliqué qu’elle était pour lui la meilleure manière de digérer et de passer à autre chose. Extraits.

Q. Je me demande comment vous gérez menta­le­ment un revers comme celui‐ci et comment vous l’uti­lisez pour vous motiver à aller de l’avant, ou si cela vous a appris quelque chose en matière de leader­ship ?

NOVAK DJOKOVIC : Oui. Je veux dire… Eh bien, je m’at­tends à ce que ce senti­ment s’es­tompe ou ne reste pas présent en moi avec une telle inten­sité pendant trop long­temps. Vous savez, j’ai disputé de nombreux matchs dans ma carrière, des matchs impor­tants, que j’ai égale­ment perdus, et beau­coup que j’ai gagnés. Heureusement, j’en ai gagné davan­tage. Je sais donc comment gérer cela d’un point de vue mental ou émotionnel. Pour moi, la meilleure façon de gérer quoi que ce soit après une compé­ti­tion est d’être avec ma famille, c’est donc quelque chose que j’at­tends avec impa­tience, et la seule chose à laquelle je pense en ce moment, c’est de retourner embrasser mes proches.