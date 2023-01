Alors que plusieurs obser­va­teurs, parmi lesquels l’an­cienne top 3 Pam Shriver, ont critiqué le compor­te­ment du coach d’Elena Rybakina (Stefano Vukov), jugé trop véhé­ment, la fina­liste de l’Open d’Australie a défendu son entraîneur.

« Après un grand Open d’Australie, j’ai vu des commen­taires trou­blants sur les réseaux sociaux concer­nant le compor­te­ment de mon entraî­neur Stefano Vukov. Je tiens à clari­fier toute inter­pré­ta­tion erronée. Stefano a cru en moi il y a de nombreuses années, avant que quiconque ne le fasse. Nous avons élaboré ensemble une stra­tégie pour me permettre de réaliser de grandes choses et sa méthode s’est traduite par mon succès en Grand Chelem jusqu’à présent. C’est un entraî­neur passionné, qui a une grande connais­sance du tennis. Contrairement aux personnes qui font ces commen­taires, il a une grande connais­sance de moi en tant que personne et en tant qu’ath­lète. Ceux qui me connaissent bien savent que je n’ac­cep­terai jamais un entraî­neur qui ne me respecte pas. Je suis peut‐être calme sur le terrain et en général, mais à l’in­té­rieur de moi se trouve une athlète compé­ti­tive qui veut réaliser de grandes choses et Stefano m’a beau­coup aidé dans ce sens. Alors s’il vous plaît, ne tenez pas compte des fausses nouvelles qui disent le contraire. »

Le message est passé.