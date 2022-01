Stanislas Wawrinka a eu une petite pensée pour son ami Gaël Monfils avant son quart de finale contre Matteo Berrettini. Enfin, c’est ce que son dernier post sur Twitter laisse penser.

Le Suisse a simple­ment publié « GM », faisant sans doute réfé­rence aux initiales du Français. Une manière de montrer qu’il le soutient et qu’il sera sûre­ment devant sa télé­vi­sion pour regarder le match.

Pour rappel, « Stan the Man » continue de s’en­traîner pour faire son grand retour. Il n’a plus joué depuis plus de dix mois sur le circuit.