Mauvaise nouvelle : la pluie s’invite à la fête du côté de Melbourne et perturbe le bon déroulement des rencontres. Les trois courts principaux peuvent jouer grâce à leur toit rétractable mais tous les autres matchs des courts extérieurs sont suspendus. Les rencontres devraient reprendre vers 16h (6h en France).

Play is currently suspended on all outside courts.

There will be no play before 16:00 AEDT.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/pxxcPLCSJ1

