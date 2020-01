Après avoir lâché un set en route lors du premier tour face à Jan-Lennard Struff, Novak Djokovic s’est montré très solide pour l’emporter aisément face à Tatsuma Ito (6-1, 6-4, 6-2). Au troisième tour, le numéro 2 mondial affrontera un autre joueur japonais puisqu’il s’agit de Yoshihito Nishioka.

Propre, efficace, Novak Djokovic n’a pas été inquiété par Tatsuma Ito (146e) lors de son deuxième tour. Dans des conditions venteuses, le Serbe a pu compter sur son service puisqu’il n’a pas concédé la moindre balle de break et qu’il n’a perdu que onze petits points sur ses mises en jeu. A l’exception d’un deuxième légèrement plus disputé, le numéro 2 mondial a tranquillement récité son tennis pour l’emporter 6-1, 6-4, 6-2 en 1h35 de jeu. Yoshihito Nishioka l’attend désormais au troisième tour.

Moving towards the Round of 32 💪@DjokerNole defeats Ito 6-1 6-4 6-2 as the defending champion continues his fine form in Melbourne. #AusOpenpic.twitter.com/Aro71qaPF4

— ATP Tour (@atptour) January 22, 2020