Alors que Novak Djokovic s’ap­prê­tait à servir lors de son match d’exhibition/d’entraînement contre Frances Tiafoe à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), un spec­ta­teur de la Rod Laver Arena a crié : « Allez Roger ! »

Loin de se laisser désta­bi­liser, le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a feint un rire, montrant avec humour que la blague n’était pas vrai­ment à la hauteur.

J’aime trop Dark Djokovic ! Super drôle, qu’est‐ce qu’on se marre. Le foutage de gueule magni­fique.🤣



Il ne supporte plus ces blagues pour­ries. En même temps, le « Allez Roger ! » a été fait 100 000 fois. C’est compré­hen­sible.pic.twitter.com/hlaLwhyjEA — Tennis Legend (@TennisLegende) January 15, 2026

La réponse parfaite.