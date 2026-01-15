Alors que Novak Djokovic s’apprêtait à servir lors de son match d’exhibition/d’entraînement contre Frances Tiafoe à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), un spectateur de la Rod Laver Arena a crié : « Allez Roger ! »
Loin de se laisser déstabiliser, le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a feint un rire, montrant avec humour que la blague n’était pas vraiment à la hauteur.
J’aime trop Dark Djokovic ! Super drôle, qu’est‐ce qu’on se marre. Le foutage de gueule magnifique.🤣— Tennis Legend (@TennisLegende) January 15, 2026
Il ne supporte plus ces blagues pourries. En même temps, le « Allez Roger ! » a été fait 100 000 fois. C’est compréhensible.pic.twitter.com/hlaLwhyjEA
La réponse parfaite.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 11:51