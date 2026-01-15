AccueilVidéosLa réaction de Djokovic en dit long lorsqu'un fan crie "allez Roger"
Alors que Novak Djokovic s’ap­prê­tait à servir lors de son match d’exhibition/d’entraînement contre Frances Tiafoe à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), un spec­ta­teur de la Rod Laver Arena a crié : « Allez Roger ! »

Loin de se laisser désta­bi­liser, le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a feint un rire, montrant avec humour que la blague n’était pas vrai­ment à la hauteur.

La réponse parfaite.

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 11:51

