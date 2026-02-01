Après Roger Federer, aperçu à Melbourne la semaine précédant le début du tournoi, c’est Rafael Nadal qui a fait son retour à l’Open d’Australie, à l’occasion d’une exhibition, mais aussi pour assister à la finale opposant Novak Djokovic à Carlos Alcaraz.
Installé au premier rang des tribunes, l’homme aux 14 titres à Roland‐Garros n’a pas caché son admiration devant la prestation de son ancien rival serbe, auteur d’un premier set absolument parfait face à l’actuel numéro 1 mondial (6−2, en 34 minutes).
Rafael Nadal 🇪🇸 IMPRESSIONNÉ par le premier set de Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz. 😮💨pic.twitter.com/shPYTZTNLh— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 1, 2026
Une réaction largement partagée par les observateurs, sur place comme devant leur téléviseur.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 10:46