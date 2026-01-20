Tombeur en cinq sets du Français, Térence Atmane, au premier tour de l’Open d’Australie après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions, Francesco Maestrelli est l’une des belles histoires de cette édition 2026.

Interrogé par nos confrères d’Eurosport Italie sur l’iden­tité de son adver­saire au 2e tour, alors que Novak Djokovic n’avait pas encore terminé son match face à Pedro Martinez, l’ac­tuel 141e mondial a eu un échange assez géniale avec notre confrère.

Et mani­fes­te­ment, il utilise la même tech­nique qu’Adrian Mannarino concer­nant son tableau.

Journaliste : « Ton prochain adver­saire poten­tiel s’ap­pelle Novak Djokovic.

Maestrelli : Non.

J : Ça pour­rait être Novak Djokovic.

M : Non, allez…

J : Tu n’as pas lu ton tableau ?

M : Je ne regarde jamais le tableau.

J : Tu plai­santes ?

M : Non, je ne regarde jamais le tableau parce que j’ai toujours peur de me mettre un peu de pres­sion. Et puis, on ne devrait jamais faire de projec­tions… Novak Djokovic ? Bon, d’accord… »