Tombeur en cinq sets du Français, Térence Atmane, au premier tour de l’Open d’Australie après s’être extirpé des qualifications, Francesco Maestrelli est l’une des belles histoires de cette édition 2026.
Interrogé par nos confrères d’Eurosport Italie sur l’identité de son adversaire au 2e tour, alors que Novak Djokovic n’avait pas encore terminé son match face à Pedro Martinez, l’actuel 141e mondial a eu un échange assez géniale avec notre confrère.
Et manifestement, il utilise la même technique qu’Adrian Mannarino concernant son tableau.
Maestrelli scopre chi potrebbe essere il suo prossimo avversario così 🥲— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 19, 2026
Reazione totalmente 𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂𝐀 😅
📹 @teozorzoli#EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 pic.twitter.com/gTsYZDTnHp
Journaliste : « Ton prochain adversaire potentiel s’appelle Novak Djokovic.
Maestrelli : Non.
J : Ça pourrait être Novak Djokovic.
M : Non, allez…
J : Tu n’as pas lu ton tableau ?
M : Je ne regarde jamais le tableau.
J : Tu plaisantes ?
M : Non, je ne regarde jamais le tableau parce que j’ai toujours peur de me mettre un peu de pression. Et puis, on ne devrait jamais faire de projections… Novak Djokovic ? Bon, d’accord… »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 14:30