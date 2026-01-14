AccueilOpen d'AustralieLa réaction pleine de philosophie d'Ofner après son incroyable bourde en qualifications
Open d'Australie

La réac­tion pleine de philo­so­phie d’Ofner après son incroyable bourde en qualifications

Thomas S
Par Thomas S

-

17

On n’ai­me­rait pas être dans la peau de Sebastian Ofner depuis ce mercredi matin.

Battu au super tie‐break au deuxième tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie par l’Américain, Basavareddy, l’Autrichien a vécu un moment très embarassant.

Alors qu’il menait 6 points à 1 dans un tie‐break qu’il pensait clas­sique, l’ac­tuel 131e mondial a levé les bras au moment d’ins­crire le 7e point. Après s’être rendu compte de sa bourde, il s’est tota­le­ment effondré, s’in­cli­nant fina­le­ment 13 points à 11. 

Une séquence qui a fait le tour de la toile mais à propos de laquelle l’in­té­ressé a préféré réagir avec une certaine philo­so­phie. « Ce sont des choses qui arrivent », a‑t‐il écrit sur son compte Instagram. 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 18:25

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.