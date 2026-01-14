On n’aimerait pas être dans la peau de Sebastian Ofner depuis ce mercredi matin.
Battu au super tie‐break au deuxième tour des qualifications de l’Open d’Australie par l’Américain, Basavareddy, l’Autrichien a vécu un moment très embarassant.
Alors qu’il menait 6 points à 1 dans un tie‐break qu’il pensait classique, l’actuel 131e mondial a levé les bras au moment d’inscrire le 7e point. Après s’être rendu compte de sa bourde, il s’est totalement effondré, s’inclinant finalement 13 points à 11.
Une séquence qui a fait le tour de la toile mais à propos de laquelle l’intéressé a préféré réagir avec une certaine philosophie. « Ce sont des choses qui arrivent », a‑t‐il écrit sur son compte Instagram.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 18:25