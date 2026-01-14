On n’ai­me­rait pas être dans la peau de Sebastian Ofner depuis ce mercredi matin.

Battu au super tie‐break au deuxième tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie par l’Américain, Basavareddy, l’Autrichien a vécu un moment très embarassant.

Alors qu’il menait 6 points à 1 dans un tie‐break qu’il pensait clas­sique, l’ac­tuel 131e mondial a levé les bras au moment d’ins­crire le 7e point. Après s’être rendu compte de sa bourde, il s’est tota­le­ment effondré, s’in­cli­nant fina­le­ment 13 points à 11.

Une séquence qui a fait le tour de la toile mais à propos de laquelle l’in­té­ressé a préféré réagir avec une certaine philo­so­phie. « Ce sont des choses qui arrivent », a‑t‐il écrit sur son compte Instagram.