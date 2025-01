Forcément extrê­me­ment déçue et donc très peu loquace lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite au super tie‐break face à Madison Keys, ce jeudi en demi‐finales de l’Open d’Australie, Iga Swiatek a livré une réponse très courte et sèche lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé à quel point cela faisait mal « de rater une balle de match, de rater une première finale à Melbourne et de rater l’occasion de rede­venir numéro 1 mondiale ? »

« Il faut le vivre pour le savoir », a simple­ment répondu la Polonaise qui a égale­ment rendu hommage à son adver­saire du jour pour sa perfor­mance. « J’ai eu l’im­pres­sion d’avoir eu ma chance. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Peut‐être que j’aurai d’autres chances. Je pense que je suis assez gâtée dans le sens où je pour­rais toujours utiliser ces chances. Quand j’ai eu l’oc­ca­sion de gagner, j’ai toujours gagné. C’est évidem­ment déce­vant quand ça n’ar­rive pas, mais c’est le sport, donc ça ne va pas toujours se passer comme je le souhaite. Madison a aussi vrai­ment fait le travail qu’elle devait faire. Elle mérite tota­le­ment d’être en finale. »