Le sport doit‐il s’isoler du monde exté­rieur ou doit‐il être un outil pour réveiller les consciences ? C’est la ques­tion que l’on peut se poser après le geste d’Elina Svitolina après ses deux victoires succes­sives contre de joueuses russes.

Elina Svitolina just kicked two Russians out of the Australian Open.

Pour affirmer sa moti­va­tion et marquer sûre­ment les esprits, Elina a décidé de signer ses victoires par une croix comme pour expli­quer qu’elle avait « éliminé » deux « combat­tantes » adverses.

Tous les fans n’ont pas forcé­ment apprécié ce geste de « guerrière ».

En quart de finale, la femme de Gaël Monfils sera opposée à Coco Gauf, elle devra donc changer de signa­ture si elle parvient à dominer son adver­saire, peut‐être osera‐t‐elle envoyer un signe au terrible Donal Trump…