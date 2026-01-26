Le sport doit‐il s’isoler du monde extérieur ou doit‐il être un outil pour réveiller les consciences ? C’est la question que l’on peut se poser après le geste d’Elina Svitolina après ses deux victoires successives contre de joueuses russes.
Elina Svitolina just kicked two Russians out of the Australian Open.— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 25, 2026
Go girl 💪🏻🇺🇦🎾 pic.twitter.com/ftVrHEO58P
Pour affirmer sa motivation et marquer sûrement les esprits, Elina a décidé de signer ses victoires par une croix comme pour expliquer qu’elle avait « éliminé » deux « combattantes » adverses.
Tous les fans n’ont pas forcément apprécié ce geste de « guerrière ».
En quart de finale, la femme de Gaël Monfils sera opposée à Coco Gauf, elle devra donc changer de signature si elle parvient à dominer son adversaire, peut‐être osera‐t‐elle envoyer un signe au terrible Donal Trump…
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 08:30