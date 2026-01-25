L’Open d’Australie, qui propose toujours des concepts uniques, a branché depuis quelques éditions une caméra dans les allées des vestiaires de Melbourne Park.
Logiquement, quelques scènes qui devaient passer inaperçues ont alors le potentiel de devenir mythique.
omg carlitos with rod Laver 🥹 pic.twitter.com/v1QU32Z4kW— f (@fvaeey) January 25, 2026
Celle ci‐dessus où Rod Laver fait tout son possible pour avoir un selfie avec Carlos Alcaraz est plus que touchante. L’ancien joueur australien âgé de 87 ans agrippe Carlitos avec un peu de fébrilité et l’Espagnol toujours souriant s’exécute avec joie.
On peut avoir été le meilleur joueur de tous les temps et s’en remettre à un digne successeur et même si l’on ne peut parler de passage de témoin, cette image est belle.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 09:53