Conscient d’avoir mis un sacré coup au moral d’Alexander Zverev en le surclas­sant ce dimanche en finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner, en plus d’avoir consolé l’Allemand sur le court avant la céré­monie de remise des prix, a eu une très déli­cate atten­tion pour ses proches.

En effet, quelques minutes après avoir quitté la Rod Laver Arena, le numéro 1 mondial a pris le temps de saluer Alexander Zverev Senior, père et coach de Sascha, ainsi que la petite amie de ce dernier, Sophia Thomalla.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci‐dessous, Jannik a d’abord mimé un geste d’ex­cuse à l’at­ten­tion de Sophia avant de lui faire un gros câlin.

After chee­ring up #Zverev,

Jannik meets German’s girl­friend and apolo­gizes to her for having caused Sascha yet another disap­point­ment.

Humility, class, elegance and respect for the opponent, which some his fans certainly don’t demons­trate by calling Sascha a rat.#AusOpen #Sinner pic.twitter.com/eunBE7mPCD