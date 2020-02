Ce n’est plus une tendance, c’est désormais une habitude. Les 12 derniers tournois du Grand Chelem ont été remporté à huit reprises par une joueuse novice qui ouvre ainsi son palmarès. Une statistique qui confirme que le tennis féminin possède à la fois de la profondeur mais manque aussi de constance et de hiérarchie. Alors qui sera la prochaine ?

Pour la 8e fois sur les 12 derniers tournois du GC, le tournoi dames accouche d'une 1re victoire majeure :

RG 2017 : Ostapenko

US 2017 : Stephens

Aus 2018 : Wozniacki

RG 2018 : Halep

US 2018 : Osaka

RG 2019 : Barty

US 2019 : Andreescu

Aus 2020 : Kenin#HomeofTennis

— Laurent Vergne (@LaurentVergne) February 1, 2020