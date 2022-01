24 heures à peine après l’ex­pul­sion de son compa­triote et ami Noavak Djokovic, Dusan Lajovic a fait honneur à son numéro 1 mondial en s’im­po­sant, en cinq sets, face au Hongrois Marton Fucsovics, qui ne s’était d’ailleurs pas gêné pour criti­quer la présence du Serbe en Australie.

Présent en confé­rence de presse après avoir brandi un drapeau sur le court en hommage à Nole avec l’ins­crip­tion, « Aimez‐le ou non, c’est le meilleur joueur de l’his­toire » (voir ci‐dessous), le 39e joueur mondial a estimé que les meilleurs joueurs étaient fina­le­ment bien content de ne pas avoir Djokovic dans le tableau.

« Les meilleurs joueurs, je ne connais pas leurs opinions et j’es­saie de rester en dehors des médias parce qu’il y a telle­ment d’in­for­ma­tions qui ne sont pas correctes, et entrer dans tout ça cela serait proba­ble­ment inutile. J’ai quand même vu que certains joueurs l’ont soutenu. Beaucoup des meilleurs joueurs ne l’ont pas fait, mais peut‐être que de leur point de vue, ils savent que Novak est l’un des favoris pour le titre, donc pour eux il devient juste un obstacle en moins dans ce cas. Je ne sais pas si c’était leur point de vue ou pas. Mais je pense qu’il y a eu beau­coup de soutien. Quand je parle aux les gars, nous parlons dans les vestiaires et tout au long du tournoi, et de mon point de vue, le soutien était important. »