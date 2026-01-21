L’Open d’Australie a frappé fort en lançant le « One Million Dollar Point », une épreuve inédite durant laquelle profes­sion­nels et amateurs s’affrontent sur un seul point, la semaine précé­dant le coup d’envoi du premier Grand Chelem de la saison.

Parmi les parti­ci­pants, un inconnu du grand public, classé au mieux 1141e mondial à l’ATP, a vécu un véri­table conte de fées. Jordan Smith a non seule­ment eu le privi­lège de jouer sur la mythique Rod Laver Arena, mais il est surtout reparti avec le million de dollars promis au vainqueur.

Tombeur notam­ment de Jannik Sinner, auteur d’une faute au service, Smith a livré les coulisses de cette aven­ture hors norme dans les colonnes du Corriere. Pour cette épreuve, rappelons‐le, les règles étaient parti­cu­lières : un seul service pour les profes­sion­nels, deux pour les amateurs, et un pierre‐feuille‐ciseaux pour déter­miner qui engage.

« Avant d’af­fronter Sinner, j’étais à côté de Carlos et je lui ai demandé : ‘Que dois‐je faire ?’. Réponse : ‘Prie’. C’était très amusant. J’ai gagné le tirage au sort à pierre, papier, ciseaux, j’ai eu beau­coup de chance. Évidemment, je lui ai laissé le service : je n’au­rais pas pu gérer son retour et un échange. Et après qu’il a fait sa faute au service, Sinner m’a immé­dia­te­ment pris dans ses bras et m’a souhaité bonne chance, il a été très gentil. Je me suis dit :‘Est‐ce que cela se passe vrai­ment ici, à la Rod Laver Arena ?’ »