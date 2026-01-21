L’Open d’Australie a frappé fort en lançant le « One Million Dollar Point », une épreuve inédite durant laquelle professionnels et amateurs s’affrontent sur un seul point, la semaine précédant le coup d’envoi du premier Grand Chelem de la saison.
Parmi les participants, un inconnu du grand public, classé au mieux 1141e mondial à l’ATP, a vécu un véritable conte de fées. Jordan Smith a non seulement eu le privilège de jouer sur la mythique Rod Laver Arena, mais il est surtout reparti avec le million de dollars promis au vainqueur.
Tombeur notamment de Jannik Sinner, auteur d’une faute au service, Smith a livré les coulisses de cette aventure hors norme dans les colonnes du Corriere. Pour cette épreuve, rappelons‐le, les règles étaient particulières : un seul service pour les professionnels, deux pour les amateurs, et un pierre‐feuille‐ciseaux pour déterminer qui engage.
« Avant d’affronter Sinner, j’étais à côté de Carlos et je lui ai demandé : ‘Que dois‐je faire ?’. Réponse : ‘Prie’. C’était très amusant. J’ai gagné le tirage au sort à pierre, papier, ciseaux, j’ai eu beaucoup de chance. Évidemment, je lui ai laissé le service : je n’aurais pas pu gérer son retour et un échange. Et après qu’il a fait sa faute au service, Sinner m’a immédiatement pris dans ses bras et m’a souhaité bonne chance, il a été très gentil. Je me suis dit :‘Est‐ce que cela se passe vraiment ici, à la Rod Laver Arena ?’ »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 12:18