Open d'Australie

L’aveu d’Alcaraz après sa victoire contre Moutet : « À la fin du troi­sième set, j’ai dit à mon équipe : ‘je ne vais plus au filet, je suis trop fatigué !’ Il a clai­re­ment gagné le concours d’amorties »

Baptiste Mulatier
Si Carlos Alcaraz a large­ment dominé Corentin Moutet lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie (6−2, 6–4, 6–1), le spec­tacle était au rendez‐vous sur la Rod Laver Arena ce vendredi. 

Et alors qu’il s’est imposé en un peu plus de deux heures de jeu, le numéro 1 mondial est ressorti un peu émoussé de cette rencontre. La faute aux nombreux amor­ties du Français. 

« À la fin du troi­sième set, j’ai dit à mon équipe :  »Je ne vais plus y aller ! » J’étais fatigué d’aller au filet. J’ai vu sur l’écran que j’étais allé 55 fois au filet ! Mon Dieu ! C’était compliqué à gérer. C’était un concours d’amor­ties et il a clai­re­ment gagné », a plai­santé l’Espagnol lors de son inter­view sur le court au micro de Jim Courier. 

A noter qu’en huitièmes de finale dimanche, Carlos Alcaraz affron­tera l’Américain Tommy Paul, 20e mondial. 

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 11:59

