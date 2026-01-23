Si Carlos Alcaraz a largement dominé Corentin Moutet lors du troisième tour de l’Open d’Australie (6−2, 6–4, 6–1), le spectacle était au rendez‐vous sur la Rod Laver Arena ce vendredi.
Et alors qu’il s’est imposé en un peu plus de deux heures de jeu, le numéro 1 mondial est ressorti un peu émoussé de cette rencontre. La faute aux nombreux amorties du Français.
« À la fin du troisième set, j’ai dit à mon équipe : »Je ne vais plus y aller ! » J’étais fatigué d’aller au filet. J’ai vu sur l’écran que j’étais allé 55 fois au filet ! Mon Dieu ! C’était compliqué à gérer. C’était un concours d’amorties et il a clairement gagné », a plaisanté l’Espagnol lors de son interview sur le court au micro de Jim Courier.
Carlos Alcaraz got a taste of his own medicine 😂#AusOpen pic.twitter.com/QkTfrHAAZ2— TNT Sports (@tntsports) January 23, 2026
A noter qu’en huitièmes de finale dimanche, Carlos Alcaraz affrontera l’Américain Tommy Paul, 20e mondial.
