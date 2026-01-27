AccueilOpen d'AustralieL'aveu de Daren Cahill, coach de Sinner, concernant la fermeture du toit...
Même si la polé­mique n’a pas vrai­ment eu lieu au sujet du toit qui aurait été « télé­com­mandé » par l’Italien, son mentor a décidé de s’ex­primer pour clore le débat.

« Il est clair que Jannik a eu de la chance avec le timing de la ferme­ture du toit. Toute l’équipe savait qu’à un moment donné, le match serait inter­rompu pour cette raison. C’est pour­quoi notre objectif prin­cipal était qu’il tienne le plus long­temps possible jusqu’à la fin du troi­sième set. Il était évident qu’il allait y avoir une pause de dix minutes, que le toit soit fermé ou non. Je dois dire que je travaille avec lui depuis long­temps. Et ce qu’il a fait l’autre jour était l’une des perfor­mances les plus impres­sion­nantes que j’aie jamais vues de lui, de par sa maîtrise de la situa­tion .À son retour sur le terrain, une fois le toit recou­vert, il souf­frait encore de crampes dans tout le corps . Malgré cela, il a réussi à terminer le match . Nous sommes extrê­me­ment fiers de lui pour le travail remar­quable qu’il a accompli dans une situa­tion critique. »

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 08:42

