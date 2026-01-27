Même si la polémique n’a pas vraiment eu lieu au sujet du toit qui aurait été « télécommandé » par l’Italien Jannik Sinner, son mentor a décidé de s’exprimer pour clore le débat.
« Il est clair que Jannik a eu de la chance avec le timing de la fermeture du toit. Toute l’équipe savait qu’à un moment donné, le match serait interrompu pour cette raison. C’est pourquoi notre objectif principal était qu’il tienne le plus longtemps possible jusqu’à la fin du troisième set. Il était évident qu’il allait y avoir une pause de dix minutes, que le toit soit fermé ou non. Je dois dire que je travaille avec lui depuis longtemps. Et ce qu’il a fait l’autre jour était l’une des performances les plus impressionnantes que j’ai jamais vu de lui, de par sa maîtrise de la situation. À son retour sur le terrain, une fois le toit recouvert, il souffrait encore de crampes dans tout le corps. Malgré cela, il a réussi à terminer le match. Nous sommes extrêmement fiers de lui pour le travail remarquable qu’il a accompli dans une situation critique »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 08:42