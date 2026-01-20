Alors que les obser­va­teurs avaient coché un poten­tiel duel entre Jannik Sinner et Joao Fonseca au troi­sième tour de l’Open d’Australie, le jeune brési­lien a été battu dès son entrée en lice par l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) : 6–4, 2–6, 6–1, 6–2.

Dans des propos relayés par Punto de Break, le 32e joueur mondial a expliqué ne pas avoir pu se préparer correc­te­ment en raison de douleurs au niveau du dos ces dernières semaines.

« Dès le début du match, j’ai réalisé que je n’étais pas à 100 %. Je ne veux pas dire que je ressen­tais de la douleur ou que j’étais blessé, mais que ma prépa­ra­tion physique était loin d’être idéale. J’aurais eu besoin de plus de temps pour m’en­traîner inten­sé­ment et acquérir un rythme compé­titif. J’ai recom­mencé à jouer à un rythme lent après les problèmes que j’ai eus et c’était dommage de ne pas être prêt à concourir, mais je pense que des expé­riences comme celles‐ci vont m’aider à mieux comprendre mon corps et à tirer des leçons impor­tantes en tant que joueur de tennis. »