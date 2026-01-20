Alors que les observateurs avaient coché un potentiel duel entre Jannik Sinner et Joao Fonseca au troisième tour de l’Open d’Australie, le jeune brésilien a été battu dès son entrée en lice par l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) : 6–4, 2–6, 6–1, 6–2.
Dans des propos relayés par Punto de Break, le 32e joueur mondial a expliqué ne pas avoir pu se préparer correctement en raison de douleurs au niveau du dos ces dernières semaines.
« Dès le début du match, j’ai réalisé que je n’étais pas à 100 %. Je ne veux pas dire que je ressentais de la douleur ou que j’étais blessé, mais que ma préparation physique était loin d’être idéale. J’aurais eu besoin de plus de temps pour m’entraîner intensément et acquérir un rythme compétitif. J’ai recommencé à jouer à un rythme lent après les problèmes que j’ai eus et c’était dommage de ne pas être prêt à concourir, mais je pense que des expériences comme celles‐ci vont m’aider à mieux comprendre mon corps et à tirer des leçons importantes en tant que joueur de tennis. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 12:57