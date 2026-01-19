Dominé par le local Rinky Hijikata (114e mondial) au premier tour de l’Open d’Australie, Adrian Mannarino a subi une septième défaite consécutive. Au micro d’Eurosport, le Français de 37 ans (69e mondial) avoue se poser des questions sur la suite de sa carrière.
« Le temps avance malheureusement, je ne suis pas tout jeune et je fais tout un peu moins bien qu’avant. Même si ce sont des détails, mis bout à bout, ça fait de grosses différences. Je vais essayer de gommer tout ça, mais ce n’est pas facile du tout. Il y a des sursauts d’orgueil parfois où j’arrive à mieux jouer, je reprends du plaisir et je me dis : ‘c’est plutôt cool ce que je fais’. Mais quand j’ai des déceptions comme aujourd’hui ou des dernières semaines, ça met un gros coup au moral. Je vais continuer d’essayer, j’adore ça, mais il ne faut pas que ça devienne ridicule. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 16:08