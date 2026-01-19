AccueilOpen d'AustralieL'aveu de Mannarino après avoir été balayé au premier tour : "Ça...
Open d'Australie

L’aveu de Mannarino après avoir été balayé au premier tour : « Ça met un gros coup au moral. Et il ne faut pas que ça devienne ridicule… »

Dominé par le local Rinky Hijikata (114e mondial) au premier tour de l’Open d’Australie, Adrian Mannarino a subi une septième défaite consé­cu­tive. Au micro d’Eurosport, le Français de 37 ans (69e mondial) avoue se poser des ques­tions sur la suite de sa carrière. 

« Le temps avance malheu­reu­se­ment, je ne suis pas tout jeune et je fais tout un peu moins bien qu’avant. Même si ce sont des détails, mis bout à bout, ça fait de grosses diffé­rences. Je vais essayer de gommer tout ça, mais ce n’est pas facile du tout. Il y a des sursauts d’orgueil parfois où j’arrive à mieux jouer, je reprends du plaisir et je me dis : ‘c’est plutôt cool ce que je fais’. Mais quand j’ai des décep­tions comme aujourd’hui ou des dernières semaines, ça met un gros coup au moral. Je vais conti­nuer d’essayer, j’adore ça, mais il ne faut pas que ça devienne ridicule. »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 16:08

