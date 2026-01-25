« Je n’ai pas apprécié nos matchs l’année dernière. Mais maintenant, je sais qui il est. Je sais comment il joue », déclarait Daniil Medvedev avant son huitième de finale contre Learner Tien, qu’il ne voulait absolument pas retrouver en 2026.
La méfiance du 12e joueur mondial était légitime, puisqu’il s’est lourdement incliné ce dimanche contre le jeune américain (29e mondial à 20 ans) à Melbourne : 6–4, 6–0, 6–3, en ayant concédé 11 jeux d’affilée au cours de la partie.
En conférence de presse, l’ancien numéro 1 mondial a surtout tenu à souligner l’exceptionnelle performance de son adversaire.
« Il a très bien joué, de manière très agressive. Même quand je faisais de bons coups, il faisait de meilleurs coups en retour. Je n’ai pas trouvé beaucoup de solutions aujourd’hui (dimanche) sur le court, ce qui est rare, et je n’ai pas souvent ressenti cela dans ma vie. Mais, encore une fois, ce genre de choses peut arriver. Il a fait un match incroyable où tout lui réussissait. Cela m’est arrivé plusieurs fois, et on en vient même à se sentir désolé pour son adversaire, parce qu’on peut faire un tweener les yeux fermés et réussir. Ça arrive. Mais j’aurais dû peut‐être faire quelque chose d’un peu mieux pour essayer de perturber son rythme. »
Fort de ce succès éclatant, Learner Tien affrontera désormais le numéro 3 mondial Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré de l’Open d’Australie. Les deux hommes se connaissent déjà : l’Américain s’était imposé sur dur à Acapulco l’an dernier, avant de s’incliner en trois sets face à l’Allemand sur la terre battue de Roland‐Garros.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 11:52