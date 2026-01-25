« Je n’ai pas apprécié nos matchs l’année dernière. Mais main­te­nant, je sais qui il est. Je sais comment il joue », décla­rait Daniil Medvedev avant son huitième de finale contre Learner Tien, qu’il ne voulait abso­lu­ment pas retrouver en 2026.

La méfiance du 12e joueur mondial était légi­time, puis­qu’il s’est lour­de­ment incliné ce dimanche contre le jeune améri­cain (29e mondial à 20 ans) à Melbourne : 6–4, 6–0, 6–3, en ayant concédé 11 jeux d’af­filée au cours de la partie.

En confé­rence de presse, l’ancien numéro 1 mondial a surtout tenu à souli­gner l’exceptionnelle perfor­mance de son adversaire.

« Il a très bien joué, de manière très agres­sive. Même quand je faisais de bons coups, il faisait de meilleurs coups en retour. Je n’ai pas trouvé beau­coup de solu­tions aujourd’hui (dimanche) sur le court, ce qui est rare, et je n’ai pas souvent ressenti cela dans ma vie. Mais, encore une fois, ce genre de choses peut arriver. Il a fait un match incroyable où tout lui réus­sis­sait. Cela m’est arrivé plusieurs fois, et on en vient même à se sentir désolé pour son adver­saire, parce qu’on peut faire un tweener les yeux fermés et réussir. Ça arrive. Mais j’au­rais dû peut‐être faire quelque chose d’un peu mieux pour essayer de perturber son rythme. »

Fort de ce succès écla­tant, Learner Tien affron­tera désor­mais le numéro 3 mondial Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré de l’Open d’Australie. Les deux hommes se connaissent déjà : l’Américain s’était imposé sur dur à Acapulco l’an dernier, avant de s’incliner en trois sets face à l’Allemand sur la terre battue de Roland‐Garros.