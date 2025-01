Après l’abandon de Novak Djokovic contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie, Andy Murray a fait quelques confi­dences rappor­tées par Yahoo Sports sur ce début de colla­bo­ra­tion avec son ancien rival.

« Je me suis senti un peu gêné, en raison de ma rela­tion avec Novak, quand il a fait des bonnes perfor­mances et que les gens et que gens ont dit que c’était parce que je l’avais aidé. Je suis tout à fait conscient que l’équipe qui l’ac­com­pagne a fait un travail incroyable pendant de très nombreuses années pour lui permettre d’être encore compé­titif à ce niveau, à l’âge qu’il a. Ils ont tous été d’une grande aide et d’un grand soutien. Ils m’ont tous beau­coup aidé. Ils m’ont vrai­ment bien accueilli dans l’équipe. C’était génial de faire partie de l’équipe. J’ai eu l’oc­ca­sion d’as­sister à des matches extra­or­di­naires, notam­ment l’un des plus beaux que j’ai vus en direct contre Alcaraz. »