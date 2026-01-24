Alors qu’il s’est imposé en trois sets ce samedi face à Botic Van de Zandschulp (75e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–4, 7–6[4]), Novak Djokovic est pourtant passé par beaucoup d’émotions ce samedi sur la Rod Laver Arena.
Il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adversaire certes diminué mais toujours accrocheur, lorsqu’il a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de « VDZ », Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher un ramasseur de balles, et de revivre un scénario identique à celui de l’US Open 2020, où il avait été disqualifié pour avoir envoyé une balle dans la gorge d’une juge de ligne.
Match étrange de Novak Djokovic, surtout son attitude et sa nervosité. Il gagne le match en trois sets mais il se le complique tout seul.— Tennis Legend (@TennisLegende) January 24, 2026
Sans parler de son geste insensé d’énervement où il frôle la correctionnelle alors qu’il mène largement.
Mais encore et toujours en… https://t.co/9vgUUMeiVF
Au micro de Jim Courier lors de l’interview sur le court, Djokovic a reconnu avec humour et franchise sa nervosité récurrente en match.
« Ce que je dirais au jeune Nole si je pouvais faire un retour dans le temps ? Calme‐toi ! (rires) C’est vrai en plus. Je suis trop souvent trop stressé sur le court. Trop de tension parfois. Je dirais aussi que la passion est le plus important. Quand nous sommes jeunes, indépendamment de ce que nous faisons dans la vie, nous voulons tout tout de suite. Il est important d’avoir un peu de patience et de confiance en le processus. C’est l’une des plus grands clefs. Il faut se construire un caractère et s’entourer des bonnes personnes, tout en ayant confiance en soi. Le clan est très important, il faut être dans une bonne ambiance, avoir la meilleure énergie possible. »
Qualifié en huitièmes de finale sans concéder le moindre set, Novak Djokovic affrontera Jakub Mensik (17e mondial) ou Ethan Quinn (80e mondial) lundi prochain.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 12:29