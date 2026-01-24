Alors qu’il s’est imposé en trois sets ce samedi face à Botic Van de Zandschulp (75e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–4, 7–6[4]), Novak Djokovic est pour­tant passé par beau­coup d’émo­tions ce samedi sur la Rod Laver Arena.

Il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, lors­qu’il a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de « VDZ », Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher un ramas­seur de balles, et de revivre un scénario iden­tique à celui de l’US Open 2020, où il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

Match étrange de Novak Djokovic, surtout son atti­tude et sa nervo­sité. Il gagne le match en trois sets mais il se le complique tout seul.



Sans parler de son geste insensé d’éner­ve­ment où il frôle la correc­tion­nelle alors qu’il mène large­ment.



Au micro de Jim Courier lors de l’interview sur le court, Djokovic a reconnu avec humour et fran­chise sa nervo­sité récur­rente en match.

« Ce que je dirais au jeune Nole si je pouvais faire un retour dans le temps ? Calme‐toi ! (rires) C’est vrai en plus. Je suis trop souvent trop stressé sur le court. Trop de tension parfois. Je dirais aussi que la passion est le plus impor­tant. Quand nous sommes jeunes, indé­pen­dam­ment de ce que nous faisons dans la vie, nous voulons tout tout de suite. Il est impor­tant d’avoir un peu de patience et de confiance en le processus. C’est l’une des plus grands clefs. Il faut se construire un carac­tère et s’en­tourer des bonnes personnes, tout en ayant confiance en soi. Le clan est très impor­tant, il faut être dans une bonne ambiance, avoir la meilleure énergie possible. »

Qualifié en huitièmes de finale sans concéder le moindre set, Novak Djokovic affron­tera Jakub Mensik (17e mondial) ou Ethan Quinn (80e mondial) lundi prochain.